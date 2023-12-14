المبروك يطالب المراقبين الماليين بالسفارات برفض أي تعليمات غير صادرة عن وزارة المالية

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طالب، وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، المراقبين الماليين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج ومساعديهم، بعدم الاعتداد بأي تعليمات غير صادرة عن وزارة المالية فيما يخص عملهم.

جاء ذلك، في إشارة إلى ما يحدث من تدخل من بعض الجهات، فيما يخص عمل المراقبين الماليين ومساعديهم، بخلاف أحكام التشريعات المالية النافذة بالخصوص.

كما طالب الوزير المراقبين الماليين بعدم مغادرة مقرات أعمالهم المكلفين بها إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة المالية. وأكد على الالتزام التام بالتشريعات المالية النافذة.