القسّام تقضي على 10 جنود إسرائيليين

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من القضاء على 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة

ووفقًا لما نقلته المقاومة الفلسطينية: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية… أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو» بحسب البيان.

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة

وأكدت القسّام في بيانٍ لها: «استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم»

وعن الوضع الصحي… أظهرت بيانات حكومية أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

الإذاعة الفلسطينية نقلت عن الهلال الأحمر قوله: «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة… القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع» وفق قولها