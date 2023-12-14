العامة للكهرباء: صرف الكوابل الخاصة بالمشاريع الاستعجالية بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس 

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أكدت الشركة العامة للكهرباء أن مجلس الإدارة شرع في صرف الكوابل الخاصة بالمشاريع الاستعجالية بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس.

وأضافت الشركة أن البداية كانت بمنطقة النادي الدبلوماسي ومشروعات مد كوابل في اتجاه المحطات المستهدف انشاءها وشحنها على طول الطريق الجديد عين زارة.

وأفادت أن العمل مستمر حتى استكمال المرحلة الخامسة والمرحلة النهائية لمشروع الطريق وكذلك استكمال البنية التحتية للمحطات المغذية للمناطق الممتدة من الدبلوماسي وفي اتجاه منطقة جامع فطرة وطريق وادي الربيع.

وأشارت إلى أن هذه المراحل تستكمل تباعا من تنفيذ الكوابل للمحطات المستهدفة للمشروع بشكل كامل.