الحكومة الليبية تهيب بمجلس النواب إصدار تشريعات تجرم اقتصاد المضاربة 

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أهابت الحكومة الليبية بمجلس النواب الليبي بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة ليتوافق مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.

وأهابت الحكومة الليبية أيضًا في بيان لها بالنيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها.

وشددت الحكومة على جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ذلك.

وأكدت أنه منذ بدء الحكومة الليبية لمباشرة عملها المنوط بها أخذت على عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي وخاصة فيما يمس أبسط حقوقه وهي الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين.

وأشارت إلى أنها اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم (40) ) لسنة 2023م بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية.

وأفادت الحكومة الليبية أنه بموجب هذا القرار تم تعيين الحد الأقصى للسلع الضرورية والأساسية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الأسعار واتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.

وذكرت الحكومة أنها بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.

