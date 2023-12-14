الحكومة الليبية تحدد موعد بدء المسح الغذائي لطلاب مدارس درنة والبيضاء وشحات وسوسة

14 ديسمبر، 2023 4:00 م
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مدارس ليبيا

أخبار ليبيا 24

حددت وزارة الصحة في الحكومة الليبية موعد انطلاق مشروع المسح الغذائي الشامل لطلاب المدارس والتوعية بأهمية التغذية الصحية في بلديات البيضاء وشحات وسوسة ودرنة.

وتنفذ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المشروع بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة ودعم من منظمة “يونيسف”، وذلك بدءا من الإثنين المقبل وحتى 29 فبراير العام 2024.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات التعليمية في المناطق المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الصحية من أجل تسهيل مهمتها.

14 ديسمبر، 2023 4:00 م
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