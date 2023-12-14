الحكومة الليبية تبحث التعاون مع منظمة دنماركية لتقديم الدعم النفسي لمتضرري “دانيال”

14 ديسمبر، 2023 2:22 م
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أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، التعاون مع منظمة دنماركية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وبحسب بيان الحكومة، جاء ذلك خلال استقبال عبدالجليل وفدًا من المجلس الدنماركي للاجئين، يضم مدير المكتب الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين يان فيفرز، ومدير مكتب “ليبيا أندرو ميراث”.

وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، ناقش سبل التعاون في الاستجابة السريعة لمتضرري “دانيال”.

وتطرق اللقاء إلى سبل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمجلس الدنماركي للاجئين في المشاريع الخاصة بالدعم النفسي والاجتماعي، وطرق ربط مؤسسات الدولة مع المجلس، لدعم هذا المجال.

 

14 ديسمبر، 2023 2:22 م
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