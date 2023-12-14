أخبار ليبيا 24

شرعت، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وشركة الخدمات العامة، في إزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس أجدير البري.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن هذا الإجراء يأتي لتطوير مرافق المعبر الحدودي، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

وأوضحت الوزارة، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت، اليوم الخميس، بتحديد وتعليم عدد من المباني المخالفة التي أنشئت بالمخالفة للقانون بالمنفذ.

وأضافت، أنّه تمّ منح 72 ساعة لشاغلي هذه المباني للبدء في إزالتها وهدمها.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، اللواء عماد الطرابلسي، تسلّم وزارة الداخلية لمنفذ رأس اجدير بشكل كامل.

وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي داخل المنفذ مع نظيره التونسي، كمال الفقي، إن المنفذ أصبح يدار ويعمل من قبل وزارة الداخلية.