134 مخالفة للتسعيرة خلال حملة موسعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي المقدم “صلاح الساحلي” أن الدوريات الأمنية المشتركةالمكونة من جهاز الحرس البلدي وجهاز البحث الجنائي وجهاز دعم المديريات قامت بضبط (134) مخالفة للتسعيرة خلال جولة موسعة استمرت على مدى أربعة أيام شملت العديد من الأنشطة التجارية المتنوعة بمدينة بنغازي.

وأوضح “الساحلي” في تصريح صحفي الثلاثاء أن الحملة الموسعة جاءت لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة الليبيةالذي أصدره مؤخراً لضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً غير مقنن وأثقلت كاهل المواطنين.

وأضاف أن عناصر قسم التحريات بجهاز الحرس البلدي ببنغازي قاموا بالتقصي وجمع المعلومات حول ظاهرةارتفاع الأسعار ونوه أن الجهاز قد تلقى الكثير من البلاغات الهاتفية من قبل المواطنين المتضررين من الارتفاعالكبير في مستويات الأسعار التي لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية والذين طالبوا الجهاز بفرض الأسعار التيأقرتها مؤسسات الدولة على مختلف أنشطة القطاع الخاص وعلى المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات ومدارس التعليم الخاص.