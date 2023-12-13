وزير الحكم المحلي يتابع قرار حماد بشأن ضبط وتحديد أسعار السلع الغذائية 

أخبارليبيا24

تابع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري تنفيذ قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بشأن ضبط وتحديد أسعار السلع الغذائية.

واطلع الضاوي خلال الاجتماع على آخر المستجدات والتطورات، والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.

وأطلع المجتمعون وزير الحكم المحلي على خطة عمل الجهاز ، وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بآليات تنفيذ خطة الحرس البلدي بالتعاون مع البحث الجنائي.

ودعا جهازُ الحرس البلدي – بناءً على توجيهات الوزير – أصحابَ المحال التجارية والقصابين، إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد.

وحذر جهاز الحرس البلدي في حال المخالفة بغلق كافة الأنشطة التي لم يلتزم أصحابها بالقرار، بشكل نهائي.