وزارة المواصلات تبحث مع شركات دولية استكمال مطار طرابلس العالمي والميناء البحري

ناقشت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، إمكانية عودة الشركات المسؤولة عن عدد من المشروعات الكبرى في طرابلس لاستكمال مشاريعها، والتي من بينها مشروع مطار طرابلس العالمي، وميناء طرابلس البحري.

جاء ذلك على هامش مشاركة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري، وسام الإدريسي، والوفدالوزاري المرافق له في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني، المنعقد بأثينا خلال أيام 13- 14 ديسمبر 2023.

وعقد الوفد الليبي عدة اجتماعات صباح اليوم الأربعاء، بحضور محمد الرعيض، رئيس مجلس اتحاد الغرفالتجارية والصناعية والتجارية، حيث بحث الوفد مع شركة CCC اليونانية سبل التعاون في مجالات الإنشاءاتالمختلفة بليبيا، واستعداد الشركة للعمل من جديد لاستكمال مطار طرابلس العالمي الجديد.

كما اجتمع مسؤولي الوزارة مع أعضاء شركة “ ارشيرودون” وناقشوا رغبة الشركة في العودة لاستكمال مشاريعهافي ميناء طرابلس البحري.

وعلى هامش المنتدى اجتمع الإدريسي مع مسؤولي الأكاديمية البحرية اليونانية، حيث تباحثوا في مدى استعدادالشركة، لتوفير الدعم والتدريب الأكاديمي البحري داخل ليبيا وخارجها.