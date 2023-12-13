مجلس النواب يُدين ممارسات القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوحدة في غدامس

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إدانته للانتهاكات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة في مدينة غدامس، واستنكر المجلس ما يحدث داخل غدامس مدينة السلام من انتهاكات للأمن والسلام وترويع أهلها.

ودعا المجلس في بيان له كافة الأطراف للكف عن استخدام مدينة غدامس في إي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية، لافتا إلى أن مدينة غدامس لطالما كانت الحاضنة للقاءات الإخوة من أجل وحدة الصف والمصالحة الوطنية.

وطالب مجلس النواب بخروج كافة التشكيلات المسلحة من مدينة غدامس وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها، داعيا النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما نتج عن هذه الاشتباكات من أضرار لحقت بسكان المدينة والممتلكات العامة والخاصة، ويؤيد مجلس النواب مطالب سكان مدينة غدامس بخروج كافة التشكيلات المسلحة.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، طالب أهالي مدينة غدامس، في بيان غاضب، بإخراج القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوحدة والقادمة من خارج مدينتهم، مشددين على ضرورة تولي مديرية أمن المدينة مهمة تأمين مدينتهم.

وحمل الأهالي، في بيان مصور نشره المجلس المحلي لبلدية غدامس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع المكلف، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية وجهاز المخابرات العامة، كافة المسؤولية للممارسات، التي يقوم بها أفراد الجهات الأمنية والعسكرية القادمة إلى غدامس.

وقال الأهالي، إن “القوات الوافدة إلى المدينة أحدثت الفوضى وأرهبت سكان المدينة باستعراضها للآليات العسكرية، وإطلاق الرصاص واستباحتها للأملاك العامة والخاصة داخل المدينة”.

وأضافوا: “نطالب فورا بإخراج جميع القوات العسكرية والأمنية من داخل المدينة، وإسناد مهمة التأمين إلى مديرية أمن المدينة”.

وأعلنوا أنّه “حفاظا على سكان المدينة علقت الدراسة والعمل بجميع قطاعات الدولة داخل المدينة إلى حين إخراج القوات الداخلة إلى غدامس”.