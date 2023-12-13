مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء

أخبار ليبيا 24

صوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في مقره ببنغازي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، على ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأعلن بليحق في بيان له، تصويت المجلس بالإجماع أيضًا على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

كما أشار إلى إقرار إضافة حكم للقانون رقم 5لسنة 2013.م المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980.م بشأن الضمان الاجتماعي، وإقرار الطلب المقدم من 39 نائباً بشأن الحوار والقاضي برفض مشاركة المجلس في اي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان.

وخلال الجلسة وقبل التصويت، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أسباب دعوة رئاسة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.

وقال النويري إن هذا التعديل دعت إليه الضرورة، وتحدث عن ثغرات بالقانون ظهرت بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ الحركة القضائية.

ويتعلق الأمر بحسب النويري، بالطعون التي قبلتها المحكمة العليا وبمقتضاها أوقفت الحركة القضائية، مشيرًا كذلك إلى اعتراض الجمعية الليبية للقضاة على القانون باعتبار أن بعض مواده تمس استقلال وحياد السلطة القضائية، فضلًا عن تعطل الجلسات في المحاكم.

وخلص النويري إلى أن كل هذه الأسباب استدعت تدخل مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن تعديل على القانون يصلح هذه الخروقات جميعها حتى يعود للقضاء استقلاليته، وشدد على أن هذا التعديل يلبي الضرورة العاجلة فحسب، فيما يوجد باب في مشروع الدستور يتعلق بتنظيم السلطة القضائية.

وأوضح أن الجلسة الحالية لمجلس النواب تناقش مقترحا قدمه عشرة نواب وعرض على اللجنة التشريعية وقدمت رأيها فيه.