قمة كوب 28 تتوصل لاتفاق تاريخي بشأن استخدام الوقود الأحفوري

أخبار ليبيا 24

اتفق ممثلو ما يقرب من 200 دولة في قمة المناخ “كوب 28″، اليوم الأربعاء، على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري، لتجنب مساوئ التغير المناخي.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة إلى إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين وصانعي السياسات بأن العالم متحد في رغبته في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أفضل أمل لتفادي كارثة المناخ.

ووصف سلطان الجابر، رئيس مؤتمر “كوب 28” الاتفاق بأنه “تاريخي”، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه.

وقال الجابر، أمام الجلسة العامة المزدحمة في القمة: “نحن ما نفعله، وليس ما نقوله”. وأضاف: “علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.

ورحبت العديد من الدول بالاتفاق لأنه حقق شيئا بعيد المنال خلال عقود من محادثات المناخ.

وقال، وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي “إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح حول ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري”.

معارضة قوية

وضغطت أكثر من 100 دولة بقوة من أجل صياغة لغة قوية في اتفاقية “كوب 28” “للتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من مجموعة أوبك لإنتاج النفط بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث تقول المجموعة بأن العالم يمكن أن يخفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.

ودفعت تلك المعركة القمة ليوم كامل إلى وقت إضافي يوم الأربعاء، وأثارت قلق بعض المراقبين من أن المفاوضات قد تصل إلى طريق مسدود.

ويسيطر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول على ما يقرب من 80% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم إلى جانب نحو ثلث إنتاج النفط العالمي، وتعتمد حكوماتهم بشكل كبير على تلك الإيرادات.

وفي الوقت نفسه، كانت الدول الجزرية الصغيرة المعرضة للمناخ من بين أشد المؤيدين للغة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وحصلت على دعم كبار منتجي النفط والغاز مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج، إلى جانب كتلة الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول.