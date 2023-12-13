قرابة 18 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أخبار ليبيا 24

يواجه 17.7 مليون شخص سوداني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، قالت في تقريرها الشهري إن 17.7 مليون شخص في السودان يواجهون المصنف في المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على حامية المجلد التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان بكامل عتادها الحربي، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بينها وبين الجيش السوداني.

بدورها قالت، المنظمة الدولية للهجرة، إن حوالي 700 شخص قتلوا في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي 4 و5 نوفمبر.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، أن 100 أصيبوا واعتبر 300 آخرون في عداد المفقودين.