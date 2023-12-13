في لقائه النويري ودومة.. باتيلي يشدد على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا

أخبار ليبيا 24

شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا، وطلب من النواب تصوراتهم بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العملية السياسية في البلاد من خلال الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع نائبي رئيس مجلس النواب فوزي النويري ومصباح دومة في بنغازي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن النويري ودومة قدما إلى باتيلي جملة من الملاحظات والنصائح وكذلك رسالة بشأن المبادرة السياسية التي طرحها أخيرًا.

وأوضح أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الليبية والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.