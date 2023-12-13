عقيلة يلتقي أردوغان في أنقرة ويؤكد تمسك البرلمان بتشكيل حكومة جديدة للانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء في أنقرة، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب التركي، نعمان كورتولموش.

وبحث الجانبان عدد من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وثمّن، رئيس مجلس النواب، الموقف التركي ووقوفه مع ليبيا عقب حلول كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

كما ثمّن موقف دولة تركيا الداعم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، رئيس مجلس النواب للرئيس التركي، على موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

بدوره أكد أردوغان على ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.