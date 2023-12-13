شرطة الهضبة بطرابلس تضبط 3 أحداث أجانب سرقوا أموالا وذهبا من منزل سيدة أجنبية

أخبار ليبيا 24

ألقى مركز شرطة الهضبة بطرابلس القبض على ثلاثة أحداث أجانب بتهمة سرقة أموال وطاقم ذهب من داخل منزل سيدة أجنبية.

وقالت مديرية أمن طرابلس أن عملية القبض جاءت بعد تلقي بلاغ من سيدة أجنبية الجنسية تعرضت لسرقة مبلغ مالي قيمته 10000 دينار وطاقم ذهب من داخل منزلها.

وأضافت، أن أعضاء المركز باشروا التحري وجمع المعلومات حول الواقعة.

وقالت المديرية، إنّه عملية التحري مكنت المركز من ضبط ثلاثة أحداث أجانب مشتبه فيهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالواقعة.

وأضافت، أنّه تمّ استرجاع طاقم الذهب وجزء من المبلغ المسروق، وأحيل المتهمين إلى نيابة الأحداث من حيث الاختصاص.