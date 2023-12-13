سرايا القدس تدمر 5 دبابات إسرائيلية

13 ديسمبر، 2023 9:54 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي، من تدمير 5 دبابات «ميركافا» بشمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيانٍ لها: «المقاتلين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى» على حد البيان.

وفي وقتٍ سابق… قضت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، على 11 جندياً إسرائيلياً شمال قطاع غزة

وقالت الكتائب في بيانٍ لها نقله المركز الفلسطيني للإعلام: إن «مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة»، مشيرة إلى الإجهاز على قناص إسرائيلي بالمنطقة نفسها» وفق قولها

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة

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