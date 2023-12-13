رئيس البرلمان التركي : نريد وحدة واستقرار ليبيا

قال رئيس البرلماني التركي نعمان قورتولموش إن أنقرة تريد أن ترى وحدة وتضامن وأخوة واستقرار سياسي في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء عقده قورتولموش الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في البرلمان التركيبالعاصمة أنقرة.

وعقب الاجتماع الثنائي، ترأس قورتولموش وصالح الاجتماع المشترك بين وفدي البلدين.

وأعرب قورتولموش عن سعادته لاستضافة رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له في البرلمان التركي، وقال إن“البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية، وبينهما العديد من قضايا التعاون المشتركة”.

وأشار إلى أن الشعبين التركي والليبي قاتلا على نفس الجبهة ضد الإمبرياليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وذكر أنهم لن ينسوا أبدا الدعم الذي قدمته الحكومة الليبية والشعب الليبي لتركيا خلال “عملية السلام” التينفذتها أنقرة في قبرص.

وأضاف: “نريد أن نرى الوحدة، والتضامن والأخوة في ليبيا، ونريد أن نرى الاستقرار السياسي فيها، أود أن أعرب مرة أخرى عن أننا، كتركيا، نقف إلى جانب الشعب الليبي بكل وسائلنا لضمان الاستقرار السياسي”.