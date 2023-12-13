حملة أمنية في شحات لضبط مركبات الأجانب التي تتجول بدون لوحات معدنية وبزجاج معتم 

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يعتزم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص في المدينة إطلاق حملة أمنية موسعة لضبط مركبات الأجانب التي تتجول بدون لوحات معدنية وبزجاج معتم وغير مكتملة الإجراءات.

وشدد رئيس الفرع عميد رمزي رمضان، خلال لقائه رئيس قسم المرور عقيد أسامة اكوارطة على إطلاق خطة عمل سيتم من خلالها ضبط أي شخص أجنبي يقود مركبة آلية مخالفة للقانون.

وأكد الجانبان على ضبط أي مركبة تتجول داخل الاختصاص ولا تحمل لوحات معدنية أو مستندات قانونية أو اجراءات ملكية، و حجزها إلى حين إحالتها للنيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطة تأتي في إطار الحملات والخطط الأمنية التي تنظمها مديرية أمن شحات بالتعاون مع فرع الهجرة شحات لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون ولضبط الشارع العام والقضاء على كافة الظواهر السلبية.