جو بايدن : لا معلومات مؤكدة عن وجود أسرى في الأنفاق من عدمه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا معلومات مؤكدة عن عدم وجود رهائن داخل الأنفاق في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، مساء الثلاثاء، حيث رفض الرد بشكل مباشر على سؤال بشأن أنباء بدءإسرائيل بضخ مياه البحر في أنفاق غزة، مشيرا إلى تأكيدات مسؤولين إسرائيليين بخصوص عدم وجود رهائنفيها.

وأوضح بايدن أن المسؤولين الإسرائيليين “واثقون جدا” بعدم وجود رهائن في الأنفاق، مستدركا: “لكن لا أعلم إنكانت هذه معلومات مؤكدة أم لا”.

وأردف أن وفاة كل مدني ستكون أمرا “مأساويا”، مضيفا أن “إسرائيل أعربت بالفعل عن عزمها أن تكون أفعالها متوافقة مع أهدافها”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن بدء إسرائيل بضخ المياه في أنفاق غزة، مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت بتنفيذ خطتهاالمتعلقة بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون أن عملية إغراق الأنفاق بمياه البحر “تتم عبر 7 أنظمة ضخ مختلفة، ومن المتوقع أنتستمر أسابيع”.

وكانت إسرائيل أعلنت رصدها حتى اليوم قرابة 800 نفق، مؤكدة في الوقت نفسه أن شبكة الأنفاق الموجودة أكبربكثير مما هو معلوم، وفق المصدر نفسه.