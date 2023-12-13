تونس.. دعوات بمقاطعة الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد ائتلاف صمود اليساري في تونس أن 261 شخصية تونسية متكونة من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني يعتزمون مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية العام.

وبحسب بيان الائتلاف: «التوقيع جاء للتعبير عن رفضهم المشاركة في الانتخابات المحلية، ولدعوة التونسيين إلى مقاطعتها، وليؤكدوا أن السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المفروض على التونسيين، حيث تمت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخب لانتخاب 279 مجلساً محلياً في 2155 دائرة انتخابية، يوم 24 من ديسمبر الحالي، دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب» حسب البيان.

وفي سياقٍ منفصل.. تمكن الحرس الوطني التونسي، من اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر كانوا بصدد الهجرة من الشواطئ التونسية إلى الأوروبية.

المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أكد في تصريحاتٍ صحفية أنّ السلطات التونسية تمكنت من اعتراض 69963 مهاجرًا خلال 11 شهرًا منذ بدء العام 2023، مشيرًا إلى أن الرقم هو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام ‏الماضي 2022، على حد قوله.