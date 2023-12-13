بيان غاضب لأهالي غدامس ضد ممارسات القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوحدة

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طالب، أهالي مدينة غدامس، في بيان غاضب، اليوم الأربعاء، بإخراج القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوحدة والقادمة من خارج مدينتهم، مشددين على ضرورة تولي مديرية أمن المدينة مهمة تأمين مدينتهم.

وحمل الأهالي، في بيان مصور نشره المجلس المحلي لبلدية غدامس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع المكلف، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية وجهاز المخابرات العامة، كافة المسؤولية للممارسات، التي يقوم بها أفراد الجهات الأمنية والعسكرية القادمة إلى غدامس.

وقال الأهالي، إن “القوات الوافدة إلى المدينة أحدثت الفوضى وأرهبت سكان المدينة باستعراضها للآليات العسكرية، وإطلاق الرصاص واستباحتها للأملاك العامة والخاصة داخل المدينة”.

وأضافوا: “نطالب فورا بإخراج جميع القوات العسكرية والأمنية من داخل المدينة، وإسناد مهمة التأمين إلى مديرية أمن المدينة”.

وأعلنوا أنّه “حفاظا على سكان المدينة علقت الدراسة والعمل بجميع قطاعات الدولة داخل المدينة إلى حين إخراج القوات الداخلة إلى غدامس”.