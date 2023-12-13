بليحق: عقيلة سيلتقي أردوغان في أنقرة لتأكيد موقف البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة

13 ديسمبر، 2023 2:06 م
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أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيلتقي اليوم الأربعاء في أنقرة، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضاف بليحق، أن اللقاء يأتي لتأكيد موقف مجلس النواب، بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

ووصل عقيلة، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يرافقه أعضاء مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، أسامة الشعافي، بالخير الشعاب.

وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى دولة تركيا، مصطفى القليب، وعدد من مسؤولي دولة تركيا.

ولدى وصوله إلى أنقرة، التقى عقيلة صالح بنظيره التركي نعمان كورتولموش، حيث بحثا عدد من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية بين مجلسي النواب الليبي والتركي، وفق تصريح بليحق.

 

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13 ديسمبر، 2023 2:06 م
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