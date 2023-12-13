المقريف يعتمد خطة عمل إدارة الخدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024

أخبار ليبيا 24

اعتمد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، خطة عمل إدارة الخدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي للعام الدراسي 2023 – 2024.

وجاء وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المقريف مع مدير الإدارة نادية البكوش وبحضور مستشار الوزير عبدالسلام الصغير أمس الثلاثاء.

وأكَّدت البكوش خلال الاجتماع أن إدارتها تسعى من خلال خطة عملها والاستراتيجيات المُنفِذة لها لخلق جيلٍ واع ومحافظ على قيم ومبادئ المجتمع الليبي المحافظ على دينه وهويته الوطنية.

وكانت إدارة الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي قد تم تفعيلها بقرار وزير التّربية والتّعليم سنة 2021 وتضم أقسام الخدمة الاِجتماعية والدّعم والإرشاد النّفسي والصّحة المدرسية.