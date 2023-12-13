المستشار صالح يلتقي رئيس البرلمان التركي في أنقرة

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير “البرلمان” نعمان كورتولموش، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق اليوم.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة في العاصمة التركية أنقرة حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب الليبي والأمة التركي، وبحث عددا من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بين المجلسين.

وأكد المستشار صالح لرئيس مجلس الأمة التركي، على موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

ووصل عقيلة أنقرة مساء أمس الثلاثاء رفقة كل من أعضاء مجلس النواب عبدالنبي صالح الغيثي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن عقيلة التقى فور وصوله أنقرة مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش وبحثا عددًا من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.