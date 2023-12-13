اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية تعقد اجتماعها العادي الثالث بمدينة سبها

احتصنت قاعة مركز اللغات بجامعة سبها مساء اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيريةللمصالحة الوطنية، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مسؤول ملف المصالحة بالمجلس الرئاسي،ووزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، “جان كلود جاكوسو”، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الافريقي، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحةالوطنية، محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية، الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة فيالعملية السياسية.

وتم خلال الجلسة المسائية لهذا اليوم، استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وعرض مخرجاتونتائج الملتقى التحضيري للمصالحة، اضافة إلى مناقشة تشكيل اللجنة التحضيرية، لإنعقاد المؤتمر الوطنيالجامع، والتأكيد على مشاركة جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.