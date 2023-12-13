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أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اعتماد القرار العربي المقدم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مع استمرار جهود ليبيا من أجل دعم الموقف العربي والإسلامي الموحد لوقف العدوان على قطاع غزة،

وأضاف السني أن اعتماد القرار جاء بعد فشل مجلس الأمن منذ أيام من اعتماد القرار العربي المقدم من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضح مندوب ليبيا أن هذا القرار الذي تبنته ليبيا تم اعتماده بغالبية 153 صوت وامتناع 23 ورفض10.

وقال السني :”تعتبر هذه النتيجة تحول مهم في مواقف عديد دول العالم تجاه الاعتداءات على غزة، ويأتي أيضاً استجابة لدعوة الأمين العام وتفعيله للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وطلبه وقف إطلاق نار إنساني فوري”.

وأضاف المندوب الدائم :”يبقى الأهم الآن هو تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.