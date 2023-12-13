السعودية وايران تبحثان وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في جنيف، مع نظيره الإيراني، حسين عبداللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور لوقف إطلاق النار هناك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها في جنيف، وفق بيان للخارجية السعودية، تزامنا مع تصعيد إسرائيلي للحرب علىالقطاع والتي لا تزال مندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية إيران، على “هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرىالسنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”

وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء، “تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلعالمجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين”.

كما جرى “استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 قتيلا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غيرمسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.