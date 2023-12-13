الدبيبة يعلن إنشاء أول مسرحين خاصين بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إنشاء أول مسرحين خاصين بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في بنغازي وطرابلس، مطلع العام المقبل.

جاء ذلك، خلال انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفنون المسرحية في دورته الـ12، بمسرح الكشاف بطرابلس.

وأكد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الكامل للفنون المسرحية.

وتسلم الدبيبة خلال الفعاليات، “درع المهرجان” من مدير عام المهرجان الفنان أنور التير، كما تسلم من وزيرة الثقافة نسخة من مجلد “100 عام من المسرح” الذي أصدرته الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، وأعده الفنان نوري عبدالدائم.

وشهد، اليوم الأول من فعاليات المهرجان، عرض مسرحية “غدا سيزهر الليمون” بتأليف الفنان فتحي كحلول، وبمشاركة نخبة من الفنانين الليبيين.

وتستمر فعاليات المهرجان، المتوقف منذ عام 2010، مدة 10 أيام متواصلة تشهدها العاصمة طرابلس، تحت شعار “غدا سيزهر الليمون” بمسرحي الكشاف طرابلس وكلية الهندسة بجامعة طرابلس.