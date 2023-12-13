الجزائر توقف 3 مغاربة اخترقوا الحدود

أخبار ليبيا 24

أوقفت وزارة الدفاع الجزائرية 3 مواطنين مغاربة «قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية»، وذلك على بعد نحو 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي» الحدودية مع المغرب.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.. اعتقل الحرس الأشخاص «خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية». مشيراً إلى أن «التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية» حسب البيان.

وفي سياقٍ منفصل… من المتوقع أن يحقق مشروع الميزانية الجزائري للعام المقبل إيرادات تبلغ 66.3 مليار دولار.

وبحسب وثيقة حكومية رسمية.. يأتي هذا النمو بارتفاعٍ قدره 2.1 بالمئة، ومن المتوقع أيضًا أن الإنفاق بمشروع الميزانية أكثر من 110 مليارات دولار.

كما تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 5.3 في المائة، خلال العام الحالي، على خلفية نمو قطاع المحروقات.

وفي الأثناء.. دعت لجنة المالية والميزانية في الجزائر إلى تبني المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي، والتحكم في الإنفاق العام، وتنظيم التجارة الخارجية، بحسب بياناتٍ حكومية.