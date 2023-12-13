الأهلي طرابلس يحسم الديربي أمام المدينة بثنائية

13 ديسمبر، 2023 12:21 ص
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أخبار ليبيا 24

حسم الأهلي طرابلس مواجهة الديربي أمام ضيفه المدينة بنتيجة 2-0، على ملعب النهر الصناعي ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

وأنهى الأهلي طرابلس الشوط بهدف للاعب أحمد التربي في الدقيقة 49.

وفي الشوط الثاني واصل فريق الأهلي طرابلس ضغطه الهجومي؛ حيث استطاع في الدقيقة 69 تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب أيوب عياد.

وبهذه النتيجة انفرد الأهلي طرابلس بصدارة المجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن المدينة صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة.

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13 ديسمبر، 2023 12:21 ص
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