الأرصاد الجوية: الأجواء تميل للدفء نهاراً على معظم مناطق البلاد 

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن الأجواء تميل للدفء نهاراً على معظم مناطق البلاد.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25)مْ.

وأوضح المركز الوطني مناطق الشمال الغربي تتأثر بداية من مساء يوم الغد الخميس بامتداد منخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ولفت المركز إلى أن هذه الرياح تكون مصحوبة بتكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن تلك الأجواء تكون مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويكون ملحوظًا يوم الجمعة، ويمتد تأثير المنخفض ليشمل مناطق الشمال الشرقي من مساء يوم الجمعة.