افتتاح مقر جديد لبلدية طبرق

13 ديسمبر، 2023 12:49 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

افتتح يوم الثلاثاء المقر الجديد لبلدية طبرق في حضور وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال العبيدي وعميد البلدية فرج بو الخطابية.

وقالت الحكومة إن هذا الافتتاح يأتي في ظل الدعم والاهتمام، الذي يوليه مجلس وزراء الحكومة الليبية لكافة البلديات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضافت، أن المقر الجديد يعد من أكبر المقرات البلدية في ليبيا وأحدثها. وأكد وزير الأشغال العامة على سعي الحكومة إلى تطوير عمل البلديات وفق أحدث التقنيات وعبر مقرات حديثة ومجهزة.

الوسوم
13 ديسمبر، 2023 12:49 ص
0 1

المزيد من الأخبار

شرطة الهضبة بطرابلس تضبط 3 أحداث أجانب سرقوا أموالا وذهبا من منزل سيدة أجنبية

13 ديسمبر، 2023 12:38 ص

الأهلي طرابلس يحسم الديربي أمام المدينة بثنائية

13 ديسمبر، 2023 12:21 ص

الاتحاد السعودي يفوز على أوكلاند سيتي ليواجه الأهلي المصري بربع نهائي كأس العالم للأندية

12 ديسمبر، 2023 11:16 م

انتشال جثتين من ضحايا فيضان درنة

12 ديسمبر، 2023 10:53 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى