افتتاح مقر جديد لبلدية طبرق

أخبار ليبيا 24

افتتح يوم الثلاثاء المقر الجديد لبلدية طبرق في حضور وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال العبيدي وعميد البلدية فرج بو الخطابية.

وقالت الحكومة إن هذا الافتتاح يأتي في ظل الدعم والاهتمام، الذي يوليه مجلس وزراء الحكومة الليبية لكافة البلديات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضافت، أن المقر الجديد يعد من أكبر المقرات البلدية في ليبيا وأحدثها. وأكد وزير الأشغال العامة على سعي الحكومة إلى تطوير عمل البلديات وفق أحدث التقنيات وعبر مقرات حديثة ومجهزة.