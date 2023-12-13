استقرار أسعار النفط حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر

أخبار ليبيا 24

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف بشأن فائض العرض والطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير ستة سنتات بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 73.30 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير عشرة سنتات، أو 0.15 بالمئة، إلى 68.71 دولارا للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند أدنى مستوياتها منذ أواخر يونيو يوم الثلاثاء عند 73.24 دولارا للبرميل، متكبدة خسارة 2.79 دولارا للبرميل على أساس يومي.

ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير للجولة الثالثة على التوالي.

وفي دبي توصلت ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاق تاريخي في مؤتمر “كوب 28” للبدء في خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، بهدف إرسال إشارة إلى المستثمرين في النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.