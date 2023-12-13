اتفقا على الهروب إلى السودان..أمن بنغازي تكشف تفاصيل اختفاء سيدة سودانية 

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كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل اختفاء سيدة سودانية بعد تقدم زوجها ببلاغ بغيابها عن المنزل.

وأوضحت المديرية أن شخص سوداني الجنسية حضر إلى مركز شرطة رأس أعبيدة وأبلغ عن اختفاء زوجته عند رجوعه إلى المنزل لم يجدها.

وأفادت المديرية أنه على الفور أصدر رئيس مركز شرطة رأس أعبيدة مقدم عمر البشتي تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات تفيد بتردد أحد الأشخاص سوداني الجنسية على المرأة سالفة الذكر.

وأكدت أنه في اليوم الثاني حضر أحد الأشخاص من الجنسية السودانية وأفاد بأن زوجة الشاكي ترغب بتسليم نفسها للمركز كونها قامت بالهروب مع أحد الأشخاص.

وأضافت المديرية أنه بالفعل تم استحضار زوجة الشاكي وإيداعها بالحجز القانوني وبالإستدلال معها تبين أنها تُدعى ه.ن.خ من مواليد 2004 واعترفت بأنها اتفقت مع شخص يُدعى أ.أ.ع من مواليد 1994 سوداني الجنسية على الهروب إلى دولة السودان فخرجت من المنزل وهربت معه إلى منطقة الفعكات.

وبينت المديرية أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الفعكات وتم إعداد كمين محكم له وضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف باتفاقه مع زوجة الشاكي على الهروب معاً إلى دولة السودان.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.