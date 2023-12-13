إسرائيل تقصف عدة مواقع جنوب لبنان

أخبار ليبيا 24

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع جنوب لبنان ردًا على إطلاق عدة قذائف على شمال إسرائيل

ووفقًا لما نشره الاحتلال: «رصدنا إطلاق عدة قذائف من لبنان باتجاه منطقة يفتاح في شمال إسرائيل، سقطت جميعها في مناطق مفتوحة» حسب البيان.

بدورهاقالت وزارة الخارجية اللبنانية، «إن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بشن حرب استباقية على لبنان وإعادته إلى العصر الحجري»

وأضافت الوزارة في بيانٍ: «لقد خرقت إسرائيل المستمر للقرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006) وللسيادة اللبنانية، وامتناع إسرائيل منذ العام 1948 عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها عوامل تشكل استفزازات تؤجج الصراع وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار» وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان بالقصف المدفعي.