أوبك.. تفاؤل حذر حيال مصير أسواق الطاقة

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة أوبك+ عن تفاؤلها الحذر حيال أسواق الطاقة لعام2024، لكنها تُبقي توقعاتها للطلب والمعروض من خارج دول المنظمة بلا تغيير

أوبك وفي تقريرها خلال شهر ديسمبر.. رفعت تقديراتها حيال نمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بصورة طفيفة إلى 2.9 بالمئة.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي 116 مليون برميل يوميًا من 99.6 مليون برميل يوميًا في 2022 مقارنة بـ 109.8 مليون برميل يوميًا في توقعات سابقة للمنظمة، وفق التقرير.

وفي الأثناء.. قررت مجموعة أوبك بلس موصلة تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية.

المجموعة؛ وفي بيانٍ أكد التزام الدول الأعضاء خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام 2024، حسب البيان.