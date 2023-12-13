أمن طرابلس تنبه المواطنين إلى إغلاق الطريق السريع في هذا التوقيت

أخبار ليبيا 24

وجهت مديرية أمن طرابلس تنبيها للمواطنين إلى إغلاق الطريق السريع من جزيرة غوط الشعال إلى جزيرة الدرن، ابتداء من غد الخميس عند 11 ليلا حتى ظهر الجمعة.

وأوضحت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة أن ذلك يأتي لتتمكن شركة الخدمات العامة من تنفيذ أعمال صيانة.

و السبت الماضي، هطلت أمطار غزيرة على طرابلس، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السائقين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

ونوهت الوزارة إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار بالطريق السريع باتجاه الشرق في جسر زناتة وجسر 20 رمضان “11 يونيو” سابقاً وجسر الغرارات وتحويرة البيفي.

كما حذرت الداخلية من وجود تجمعات أخرى للمياه في جزيرة دوران عودة الحياة والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة دوران الدرن.

وطالبت الداخلية حينها المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، مشيرة إلى أن مكونات وزارة الداخلية متواجدة بكافة المناطق وجاري العمل على شفط المياه من قبل شركة العامة للصرف الصحي وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ.