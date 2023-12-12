88 % يتوقعون فشل باتيلي في جمع الأطراف الـ5 على طاولة حوار واحدة

أخبار ليبيا 24

يسعى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، هذه الأيام لجمع الأطراف السياسية “المؤسسة” في ليبيا، على طاولة حوار، بغية الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها.

تأتي هذه المساعي وسط تساؤلات عن مدى قدرة باتيلي على جمع تلك الأطراف والخروج بنتائج مرضية بشأن ذلك.

وقد أجرى باتيلي، حتى اليوم الثلاثاء، جولات عديدة بين شرق ليبيا وغربها بقصد تحقيق مسعاه لجمع الأطراف التي وصفها بـ “المؤسسة”، وهم رؤساء مجلس النواب، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وحكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وحول نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا في جمع تلك الأطراف على طاولة حوار واحدة، أجابت الغالبية في استطلاع للرأي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24، بنسبة 88 % بـ (لا)، بينما البقية 12% أجابت بـ (نعم).

تعليقات

وتعليقا على مدى نجاح باتيلي كتبت حميدة عبدالسلام: ” يمكن أن ينجح إن سمح لعدد أكبر بالمشاركة… الصلابة في الآراء والمواقف ليس مكانها في التعامل مع قوم مثلهم… الجميع سيحاسبون أمام الله وسيسألون عن تضييع الأمانة”.

من جانبه كتب شعبان عجاج: ” مصيره مثل سابقيه، لن ينجح”. ورأى عبدالوهاب السراوي أن باتيلي هو أحد أسباب الأزمة في ليبيا؛ حيث كتب: “أحد أسباب الأزمة المبعوث”. وبإجابة مختصرة كتب رجب فارس: “لا”. كما كتب إسراف الحاج: “إن شاء الله”.