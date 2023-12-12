وزير الدفاع الاسرائيلي يدعو إلى إبقاء الأمور هادئة في الضفة الغربية

دعا وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، إلى ضرورة إبقاء الضفة الغربية في وضع “هادئ” لحين إكمال الحرب بغزة.

جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه مع قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس ومسؤولين آخرين،وفق هيئة البث الرسمية.

وقال غالانت متطرقا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة، إن “هذه ساحة ثانوية بالنسبة للجهد الرئيسي،من المهم جدا أن تبقى يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) هادئة حتى نتمكن من إكمال مهمتنافي غزة”.

وأضاف: “عندما نقضي على حماس ونجردها من قدراتها العسكرية والسلطوية ونحقق النتيجة المرجوة هناك،سيصبح واضحا ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، وسينعكس ذلك على يهودا والسامرة وعلى جميع الأماكن الأخرى”

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلية منعمليات اقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، والتي تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابلالغاز، اعتقل خلالها نحو 3730 فلسطينيا، وفق أحدث إحصائية لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.