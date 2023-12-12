وزير الداخلية التونسي يؤكد على ضرورة سد كل المنافذ أمام تجارة البشر والهجرة غير الشرعية 

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أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، اليوم الثلاثاء، على ضرورة سد كل المنافذ أمام تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.

وقال الفقيه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي :”نواصل العمل على تطوير عمل الأجهزة الرقابية داخل المعابر وتسهيل مرور المسافرين والبضائع والشحنات التجارية”.

وأضاف وزير الداخلية :”نعبر عن سعادتنا بوجودنا بينكم في ليبيا، موحدين وواضحين في مستوى المشاكل التي يجب إيجاد حلول لها في أقرب الأوقات”.

وكان عقد مؤتمرًا صحفيًا في منفذ رأس أجدير بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقيه، حيث أكد الطرابلسي، تسليم منفذ رأس أجدير بشكل كامل للداخلية الليبية.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي كمال الفقيه :”تمكنا من تخفيض عدد المشتبه بأسمائهم في معبر رأس أجدير من 2000 إلى 350 اسم”.

تابع وزير الداخلية :”نعمل على تقليص عدد الأسماء باستثناء من يثبت تورطهم في جرائم جنائية”.

وأكد الطرابلسي أنهم يتعاونون مع الطرف التونسي، لافتًا إلى أنهم وتمكنوا من معالجة ملفات الهجرة والتهريب والاتجار بالبشر.