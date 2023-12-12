نتنياهو : الإمارات ستقوم بإعمار غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تمويلها من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة” بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع والحرب ضد حماس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

صحيفة “Times of Israel “ أوضحت في تقرير لها، الإثنين، أن مزاعم نتنياهو جاءت خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تطرّقت إلى تطورات العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

الصحيفة قالت إنه لم يتضح على الفور الأساس الذي يقوم عليه ادعاء نتنياهو، ولم تقدم أية دولة خليجية غنيةبالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما قال مسؤولون عرب وأمريكيون للصحيفة مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين إن الدعم العربي لإعادة إعمارغزة ليس أمراً مفروغاً منه، وإنه في أفضل الأحوال سيكون بمثابة بديل حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية، ودفع حل الدولتين.

نتنياهو أشار أيضاً إلى أن خطة حكومته لليوم الذي سيلي الحرب تشمل “إقامة منطقة عازلة بين غلاف غزة وقطاع غزة والسيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين القطاع ومصر”.