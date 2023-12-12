مع غانيون وأورلاندو..التومي يستعرض مستجدات عمليات التعافي وخطة إعادة إعمار مدينة درنة 

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استعرض وزير الحكم المحلي – رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة- بدر الدين التومي مع نائبة المبعوث الأممي منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، وسفير الاتحاد الأوروبي يكولا أورلاندو مستجدات عمليات التعافي وخطة إعادة إعمار مدينة درنة.

واستعرض رئيس الفريق الحكومي خلال اللقاء الذي حضره الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد “محمد حمودة “،

وتطرق التومي إلى جهود الحكومة والخطوات التنفيذية المتخذة في إطار عمليات التعافي وإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة لها.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين لتحقيق أقصى درجات الفعالية في جهود التعافي وإعادة الإعمار .

وبحث اللقاء مجريات عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بمدينة درنة والمناطق المجاورة لها جراء الفيضانات والسيول التي داهمت المنطقة موخراً ، والتي ينفذها خبراء تابعين للبنك الدولي.

وذكر التومي أن نتائج تقييم الأضرار التي ينفذها البنك الدولي ستشكل اللبنة الأساسية لخطة إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية إخضاع مختلف مراحل إعادة الإعمار للرقابة لضمان التقيد بالمواصفات وسلامة وشفافية التنفيذ.

وجدد تأكيده على ضرورة التعاون بين الجانبين فيما يخص التشاور حول نتائج التقييم مع الفرق الفنية المختصة وذلك فور إصدار المسودة المبدئية للتقييم.