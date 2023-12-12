توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

12 ديسمبر، 2023 9:42 ص
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راس اجدير حتى سرتسهل الجفارةجبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليجسهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرةسبهاغـاتغدامسالحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الواحاتالسريرتازربوالكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

12 ديسمبر، 2023 9:42 ص
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