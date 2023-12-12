توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الواحات – السرير– تازربو– الكفرة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.