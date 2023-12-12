توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.
الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.
الواحات – السرير– تازربو– الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.