تكالة يبلغ عقيلة برفض إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة

12 ديسمبر، 2023 9:44 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس الدولة، اليوم الخميس، رفضه لقرار مجلس النواب بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.

وقال المجلس، إن رئيسه محمد تكالة، بعث خطابا، يوم أمس الإثنين إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن رفض المجلس الأعلى للدولة للقرار 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.

وأضاف المجلس، أن تكالة دعا عقيلة إلى إلغاء القرار لمخالفته للاتفاق السياسي، وما ألحق به من مقررات ووثائق.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانون بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة. وتتبع الهيئة مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.

 

 

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12 ديسمبر، 2023 9:44 م
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