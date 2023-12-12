تكالة يبحث مع السفير الروسي سبل الدفع بالعملية السياسي 

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اليوم الإثنين، مع سفير روسيا حيدر أغانين سبل الدفع بالعملية السياسية.

واستعرض تكالة وأغانين خلال اللقاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، استكمال الوصول إلى توافق وطني شامل؛ لإنهاء المراحل الانتقالية وعقد الاستحقاق الانتخابي.

وتناول اللقاء عدة ملفات سياسية على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعميق العلاقات الليبية الروسية وسُبل تطويرها.

وأكد الجانبان كذلك على استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وبناء جسور التفاهم والثقة بينهما.