بالأسماء..التعرف على هوية جثامين (3) من مفقودي 2011 و2014 بدرنة 

12 ديسمبر، 2023 4:05 م
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أخبارليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على جثامين عدد (3) حالات من مفقودي سنة 2011 ومفقودي 2014. 

وأضافت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم التعرف على الحالات بعد مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA.  

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى أنه تم استخراجهم من “غابة بومسافر” في درنة شهر يونيو الماضي.  

وذكرت الهيئة أن الحالات المتعرف عليها علي عبدالسلام عمر خليفة طرابلس  مفقود 2011، وعبدالعزيز عوض عبدالعزيز المسماري درنة، ومحمد عبدالونيس محمد الطشاني مفقودي 2014 من درنة. 

وأفادت الهيئة أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة الى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية.  

12 ديسمبر، 2023 4:05 م
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