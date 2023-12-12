باتيلي: الوجهاء والأعيان لهم دور حاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي 

12 ديسمبر، 2023 6:55 م
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أخبارليبيا24 

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء أن للوجهاء والأعيان دور حاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي. 

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كجزء من جهودي المستمرة لإشراك جميع الأطراف من كافة أنحاء ليبيا، التقيت صباح اليوم في بنغازي بمجموعة من الأعيان في الشرق”. 

وأضاف المبعوث الأممي :”شددتُ على دورهم الحاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي في ليبيا وخلق زخم شعبي للوصول إلى انتخابات ناجحة”. 

وتابع باتيلي :”أكدَّ الوجهاء مجددًا دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مكررين المطالب الشعبية بمؤسسات تتمتع بالشرعية”. 

وذكر المبعوث الأممي :”عرض الوجهاء والأعيان وجهات نظرهم حول حل الأزمة في سبيل تعزيز التوافق الليبي الليبي”. 

وختم باتيلي تغريدته :”وحثثتُهم على تحمل المسؤولية واستغلال مكانتهم لحشد الدعم الشعبي للعملية الانتخابية”. 

12 ديسمبر، 2023 6:55 م
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