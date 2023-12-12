باتيلي: الوجهاء والأعيان لهم دور حاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي
أخبارليبيا24
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء أن للوجهاء والأعيان دور حاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كجزء من جهودي المستمرة لإشراك جميع الأطراف من كافة أنحاء ليبيا، التقيت صباح اليوم في بنغازي بمجموعة من الأعيان في الشرق”.
وأضاف المبعوث الأممي :”شددتُ على دورهم الحاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي في ليبيا وخلق زخم شعبي للوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وتابع باتيلي :”أكدَّ الوجهاء مجددًا دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مكررين المطالب الشعبية بمؤسسات تتمتع بالشرعية”.
وذكر المبعوث الأممي :”عرض الوجهاء والأعيان وجهات نظرهم حول حل الأزمة في سبيل تعزيز التوافق الليبي الليبي”.
وختم باتيلي تغريدته :”وحثثتُهم على تحمل المسؤولية واستغلال مكانتهم لحشد الدعم الشعبي للعملية الانتخابية”.