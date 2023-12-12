باتيلي: اتفقت مع حفتر على تسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب 

12 ديسمبر، 2023 12:21 ص
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وكالة أخبار ليبيا 24

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أكد المعبوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على تسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب. 

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أجريتُ اليوم مشاورات مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تطرقت لمستجدات الوضع السياسي واتسمت بالعمق والصراحة”. 

وأضاف المبعوث الأممي :”اتفقنا على ضرورة معالجة كافة القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب”. 

وأفاد باتيلي :”أعرب حفتر عن دعمه للجهود التي أبذلها، موضحاً أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا”. 

12 ديسمبر، 2023 12:21 ص
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